Passa all'ultimo spunto il Brescia di Inzaghi al Vigorito: 1-0 nel finale per le rondinelle dell'ex tecnico giallorosso. Decisivo l'errore di Letizia al minuto 88: scatto di Tramoni che supera Glik e da solo trafigge Manfredini per il vantaggio. Benevento al tappeto dopo un match molto equilibrato, risolto dal Brescia solo all'ultima occasione: tre punti per Inzaghi e secondo ko in campionato per la Strega.