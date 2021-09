Per dare continuità e capitalizzare il blitz di Ascoli, il Benevento non può lasciarsi sfuggire il secondo successo di fila. I giallorossi aprono il pomeriggio sfidando il Cittadella al «Ciro Vigorito» con la possibilità di scavalcarlo e di ridurre le distanze dalle battistrada sfruttando gli scontri diretti (Pisa-Monza su tutti). Fabio Caserta si affiderà a un leggero turnover e dovrebbe cercare di preservare qualche acciaccato come ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati