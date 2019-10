Crolla il Benevento, aveva subito tre gol in tutto il campionato, ne prende quattro nella ripresa, a Pescara. Vincono Crotone e Spezia, allo scadere pareggiano il Trapani, con l’Empoli, e il Perugia a Salerno. Al comando ci sono proprio Crotone (doppietta di Simy) e Benevento, con due punti sull’Empoli. Segna Salvatore Esposito, fratello dell'interista Sebastiano.



Solo il sannita Viola è insidioso, nel primo tempo. In cui il Pescara mai calcia in porta. Si rifà alla ripresa, con un’azione di prima, Machin per Memushaj, che entra in area e infila di piatto destro.



Il raddoppio è su traversone di Ciofani per Machin, che a Parma non si era imposto ma in B è determinante e sul primo palo insacca di testa. Machin Pepin recupera palla e va in coast su coast, anticipa Tuia e segna. Bettella invece salva sulla linea, sul colpo di testa di Coda, servito da Viola. Esce a metà secondo tempo Gennaro Borrelli, al debutto: la scorsa stagione aveva segnato 18 gol nella Primavera, allenata da Zauri.



Riccardo Maniero non segnava da un anno, si sblocca dal dischetto, per il tocco di Caldirola su Memushaj, servito da Josè Machin. © RIPRODUZIONE RISERVATA