Filippo Inzaghi è fiero di ciò che stanno facendo i suoi calciatori. «Questi ragazzi mi sorprendono ogni giorno. Mi sono sbagliato, ho detto che il girone d'andata era irripetibile, adesso stanno facendo addirittura meglio. Rendiamo tutto facile ma non è così semplice come si vede. Stiamo facendo qualcosa di incredibile e sono contento che tutti parlino di loro. Se lo meritano». Per il tecnico giallorosso «Coda ha fatto una grande gara quando è subentrato. È bello essere applauditi in ogni stadio, cosa posso dire? Continuiamo così, i ragazzi stanno trovando energie da ogni dove. Potevamo anche rischiare Tuia o Tello ma chi gioca dà sempre garanzie. Ho fatto capire ai ragazzi - aggiunge SuperPippo che solo con il talento non saremmo stati una vera squadra. Le vere soddisfazioni sono i ripiegamenti di Sau e Insigne. Avevamo provato a giocare la palla su Moncini, poi è chiaro che ci vuole la qualità del calciatore, abbiamo creato tanto, potevamo segnare ancora di più. Volevamo tenere la porta inviolata. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni perché in Serie A sarà tutto molto difficile». La partita, però, non era scontata: «L'Ascoli dei record ha fatto dei punti impressionanti, sarà dura mantenere questo ritmo, ma il Benevento sorprende anche me. In settimana ho cercato di lavorare sulla testa e sul fatto di dover partire bene. Sapevo che non mi avrebbero tradito. Sarà una stagione irripetibile per tutti. Sono uno che si gode poco tutto, ma farò uno sforzo perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario».



Nicolas Viola ha trovato oggi l'ottava rete stagionale, trasformando il rigore del 3-0, e commenta raggiante l'ennesima vittoria di questo campionato: «Per noi era una partita troppo importante, ci abbiamo messo tutto sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Giochiamo con la serenità di una grande squadra, forte e che sa alla perfezione quello che fa. È la mentalità che ci ha inculcato il mister, ovvero quella di entrare in campo per vincere sempre. È quello che sta accadendo, cercheremo di continuare così perché non succede tutti i giorni e vogliamo scrivere altri pezzi di storia di questa categoria cercando di battere altri record». Gli obiettivi? Viola non ha dubbi: «Penso che ogni calciatore debba avere l'umiltà e la voglia di ambire al massimo. Il mio obiettivo è riportare il prima possibile il Benevento in serie A, cercando di mantenere al massimo il nostro standard che finora è altissimo. Poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Dopo tante battaglie, adesso sembra tutto facile, ma non lo è. Giochiamo con serenità e proviamo con più leggerezza anche giocate più complicate, che ora ci riescono e che sono tranquillamente nelle nostre corde. La cosa più importante è di dimostrare che ci siamo, di continuare così e divertirci perché con questi presupposti non ce n'è per nessuno. Il gruppo è fondamentale in ogni sport ed è sicuramente uno dei punti fermi della nostra cavalcata».



Il difensore giallorosso Luca Caldirola è sorridente nel sottolineare il record raggiunto: «Attraverso i primati troviamo le motivazioni di partita in partita. È bello battere i record così come sentire parlare di Benevento in Italia e in Europa, sia della squadra che della città. Ci aspettavamo una partita complicata, sapevamo di doverla indirizzare da subito a nostro favore e ci siamo riusciti trovando due gol nei primi 15'. Oggi siamo stati sempre concentrati aggiunge - dobbiamo fare così in ogni partita. Fa piacere essere in campo costantemente, ovviamente sceglie sempre il mister. Abbiamo la fortuna di avere centrali difensivi che giocherebbero tranquillamente anche in Serie A».