Benevento, tegola Improta: distrazione muscolare per l'esterno, fermo 5 settimane

Tegola sul Benevento. Fabio Caserta perderà Riccardo Improta per almeno un mese. Gli esami strumentali cui si è sottoposto ieri il jolly di Pozzuoli hanno evidenziato una distrazione muscolare di primo/secondo grado al retto femorale. Per lui si prevedono 4/5 settimane lontano dai campi di gioco. Salterà di sicuro le prossime tre gare (Como, Perugia e Cremonese) e molto probabilmente pure quella in casa contro il Cosenza del 23 ottobre....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati