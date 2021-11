Il Benevento ko in casa, espulso Glik il Frosinone dilaga: finisce 1 a 4

E' buio pesto per il Benevento, alla seconda sconfitta di fila e surclassato dal Frosinone al "Ciro Vigorito". Fabio Grosso inguaia l'omonimo Caserta rifilandogli un poker che spazientisce lo stadio al minimo stagionale per spettatori paganti. Decisiva la follia di Glik che si fa buttare fuori sullo 0-0, ma il resto della prestazione è totalmente da dimenticare. Una squadra abulica, inespressiva, che non lotta e corricchia. Giallorossi alla seconda sconfitta di gila Caserta stupisce tutti e sceglie per la prima volta il 4-4-2 dal primo minuto escludendo Sau e piazzando una punta di peso, Moncini, accanto a Lapadula.

Al Ciro Vigorito passano al 35' i ciociari con il gol di Lulic che replica nei minuti di recupero al 48'. Da quel momento partita in discesa per gli ospiti che dilagano con Charpentier al 5' e Cicerelli al 30', Di Serio va in gol per i sanniti al 33'.