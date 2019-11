L’infermeria non si svuotata del tutto, ma per il derby con la Juve Stabia di sabato pomeriggio Gian Piero Ventura avrà certamente molte più opportunità di scelta rispetto al recente passato. In attesa di capire se Karo e Giannetti saranno completamente a disposizione, il tecnico della Salernitana sembra già pronto a ridare una maglia da titolare a Cicerelli e Firenze. La sosta ha permesso a entrambi di recuperare la condizione migliore dopo i pochi minuti disputati a Cremona prima della sosta. Il primo tornerà, dunque, titolare sulla corsia di destra dopo un mese di assenza, con Lombardi che partirà dalla panchina, il secondo invece tornerà nel ruolo di interno di sinistra permettendo così a Maistro di rifiatare dopo gli impegni con la Nazionale Under 21. A proposito di Nazionale, causa gli impegni con il Gambia sembra quasi scontata la panchina per Jallow al Menti di Castellammare di Stabia. © RIPRODUZIONE RISERVATA