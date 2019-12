LEGGI ANCHE

In attesa di capire quale potrà essere il rinforzo ideale per la difesa e per l’attacco, il diessesembra aver già scelto l’uomo che dovrà portare maggiore qualità al centrocampo. L’uomo in questione èIl brasiliano che appena una stagione fa si mise in mostra proprio con la maglia della Salernitana, tanto da guadagnare la “promozione” con la Lazio.Ma con i biancocelesti il fantasista sudamericano ha collezionato appena 10’ minuti in Serie A contro l’Udinese. L’arrivo di Anderson a Salerno permetterebbe a Gian Piero Ventura di poter cambiare per la prima volta modulo con l’inserimento del trequartista alle spalle del tandem offensivo. Ma tra le ipotesi del tecnico granata c’è anche la possibilità di utilizzare il primo rinforzo del calciomercato invernale nel ruolo di mezzala (in uscita in questo ruolo Firenze).