Salernitana senza bomber. Milan Djuric alza bandiera bianca e sarà costretto a saltare il big match di domani pomeriggio allo stadio Benito Stirpe contro la corazzata Frosinone. In attacco, Ventura prepara la coppia Jallow-Gondo. Oltre Djuric darà forfait pure Francesco Di Tacchio e probabilmente anche Cicerelli a centrocampo. In casa granata, purtroppo, l'emergenza è continua, peccato stia accompagnando l'ippocampo pure nel momento topico del campionato. Quella di domani pomeriggio con i ciociari, infatti, è una partita di cartello. Un big match tra prime della classe. E Ventura, ancora una volta, sarà costretto a fare la conta dei superstiti, provando a fare per l'ennesima volta di necessità virtù.

PROBLEMA

Inutile dire che l'assenza più importante, oltre al lungodegente Lombardi, sarà quella di Djuric in attacco. Il problema alla pianta del piede destro per l'ariete bosniaco si è rivelato più grave del previsto. Una noia che si porta dietro da tempo e che domenica scorsa, con il Livorno all'Arechi, si è amplificato a tal punto da costringerlo a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Non prima di avere segnato il gol vittoria contro i labronici. Il forfait di Djuric è una tegola pesantissima per Ventura. Il trainer granata dovrà fare a meno della sua prima punta, oltre che dell'attaccante più prolifico. Il gigante di Tuzla, infatti, stava attraversando un magic moment in termini di marcature dall'inizio del nuovo anno (ben cinque sigilli che lo hanno portato a quota nove nella speciale classifica dei bomber, suo record personale in 13 anni da professionista). Ma tant'è. La sua assenza apre una crepa nel pacchetto offensivo. Ventura ha sperato di recuperarlo in extremis, ma le indicazioni emerse anche ieri pomeriggio nell'allenamento allo stadio Arechi pare abbiano dato esito negativo. A quanto pare l'allenatore preferisce non forzare anche in vista dell'imminente turno infrasettimanale di martedì prossimo all'Arechi contro il Venezia. A meno che non si verifichi una sorta di «Pescara-bis». Anche alla vigilia del vittorioso match contro i delfini, infatti, Djuric era dato in infermeria, salvo poi stringere i denti partire titolare e addirittura segnare la doppietta che regalò l'exploit all'Adriatico. Staremo a vedere.

ALTERNATIVE

Per il momento, il trainer granata ha messo in preallarme Gondo che farà coppia con Jallow in attacco in caso di forfait di Djuric. Oggi, infatti, Ventura diramerà la lista dei convocati dopo la seduta di rifinitura. Certamente non ci sarà, Francesco Di Tacchio. Il possente centrocampista granata anche ieri ha saltato la seduta di lavoro, limitandosi soltanto a semplici terapie per alcune noie al piede. L'ex Avellino salterà certamente la trasferta di Frosinone contro la seconda forza del campionato che sta viaggiando con il vento in poppa (43 punti in graduatoria) ed è seriamente candidata a staccare il biglietto promozione dalla porta principale. La Salernitana però è li: a sole 4 lunghezze dall'undici di Nesta. Ventura conferma il 3-5-2 contro i ciociari e (almeno) recupera Akpa Akpro a centrocampo. Il giocatore ivoriano ha scontato il turno di squalifica e tornerà titolare inamovibile nello scacchiere granata. Probabilmente, però, Ventura immagina un valzer di pedine nella terra di mezzo. A quanto pare, infatti, Capezzi sarà confermato mezzo destro con Dziczek in cabina di regia ed Akpa Akpro dirottato sul fronte sinistro. Sulle fasce invece, complice la quasi certa indisponibilità pure di Cicerelli (ancora alle prese con il problema al ginocchio) agiranno Kiyine, adattato sulla destra e Lopez dalla parte opposta. E siamo al pacchetto arretrato. In questo caso pare che la difesa della Salernitana sia confermata in blocco. Davanti a Micai sono in predicato di giocare dall'inizio Aya, Billong e Jaroszynski. L'unico dubbio potrebbe esserci nel ruolo del centrale, con il ballottaggio tra Billong e Migliorini. A quanto pare, però, il francese dovrebbe spuntarla complice anche un ginocchio di Migliorini che continua a fare i capricci. La Salernitana sarà scortata allo Stirpe da oltre 500 tifosi nonostante le restrizioni del Gos che ha confermato la vendita consentita ai soli residenti in Campania, purché muniti di fidelity card della Salernitana.

