La Salernitana potrebbe festeggiare il suo compleanno con il ritorno in campo contro il Pisa. Il match coi toscani potrebbe essere anticipato a venerdì 19 giugno, in concomitanza con le centouno candeline del club. Una singolare (e benaugurante?) coincidenza allo studio della Lega B, che lunedì dovrebbe pubblicare il programma gare dettagliato. Intanto, ieri pomeriggio nel Principe degli Stadi c'è stato un sopralluogo dell'assessore allo sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno, con Anna Maria Nastri, responsabile business e sviluppo della Lazio che per conto di Lotito opera anche sul fronte campano. Si è discusso della proroga della convenzione fino a dicembre, ormai cosa fatta, ma anche della possibilità di riempire i distinti con maxi tabelloni pubblicitari durante il periodo di porte chiuse che sarà inaugurato proprio da Salernitana-Pisa. L'idea della Salernitana è quella di provare a limitare i danni da botteghini chiusi, monetizzando con la pubblicità sugli spalti, in aggiunta a quella tradizionale a bordo campo. Con questa soluzione, infatti, sia le casse granata sia quelle comunali otterrebbero ristoro: la convenzione attuale prevede la corresponsione del 5,5% degli incassi dei match casalinghi sui conti correnti di via Roma a titolo di indennizzo da parte del cavalluccio per l'utilizzo dell'impianto. Con le gare a pubblico zero e aggiungendo ulteriore spazio per gli sponsor sugli spalti, la lacuna sarebbe colmata con l'imposta che la Salernitana è tenuta a versare per l'installazione di pubblicità su spazio comunale. Lo sono anche i gradoni. Il club immagina quattro grandi tabelloni. Per ora sono sei le gare certe (contro Pisa, Cremonese, Juve Stabia, Cittadella, Empoli e Spezia), ma potrebbero aggiungersi quelle dei playoff. C'è poi l'incognita del prossimo torneo: a settembre e ottobre, infatti, il Governo potrebbe ancora tenere in piedi le limitazioni. Se pure si verificasse l'apertura parziale auspicata dal presidente federale, Gravina, essa presupporrebbe l'occupazione solo di alcuni settori. Ad esempio, curva sud e tribuna, dove potrebbero essere dirottati gli abbonati nei distinti. Si vedrà. L'incontro di ieri, durato all'incirca un'ora e mezza e svoltosi alla presenza anche di tecnici comunali, si è chiuso positivamente: per Anna Maria Nastri, che era già stata all'Arechi lo scorso 22 febbraio per presentare l'iniziativa benefica in favore dell'associazione di clownterapia Wonder Tortilla (l'asta delle maglie limited edition indossate da Djuric e compagni contro il Livorno), si tratta della seconda missione granata... in prestito dalla Lazio.

IL TEAM

La squadra di Ventura continua ad allenarsi. Anche ieri ha svolto una sola seduta, di pomeriggio. Poi, tutti a cena (il solo pasto comune quando non c'è doppia seduta) al camping del Mary Rosy, prima di andare a casa propria a dormire. Oggi allenamento mattutino, poi pranzo e pomeriggio libero. «Ripartiamo col buonumore dopo momenti bui per il Paese. Ora sarà fondamentale non sovraccaricare troppo e far correre il pallone più delle gambe. Il gioco di Ventura, del resto, prevede già questo. - dice a TvOggi il team manager, Avallone - Le 5 sostituzioni aiuteranno. I ragazzi stanno bene. Occhio a Giannetti e a un Cerci ritrovato. Chi si è tolto qualche sfizio in più a tavola? Forse Maistro (ride). Abbiamo terza miglior difesa e quinto miglior attacco del torneo, possiamo dire la nostra e cullare il sogno Serie A».

IL CALENDARIO

Aspettando il calendario definitivo. La Lega B vuole evitare sovrapposizioni con le partite di Serie A per esigenze televisive, senza tuttavia creare spezzatini esagerati. Occhio, dunque, alle fasce orarie delle 18 e delle 20.30 che la massima divisione non ha considerato, tuffandosi su 19.30 e 21.45 (la domenica c'è anche una gara alle 17.15). Saranno regolarmente fissati anticipi e posticipi (solo quando non seguiti dai turni infrasettimanali, spalmati tra martedì e mercoledì). Salernitana-Pisa avrebbe dovuto disputarsi proprio di venerdì sera, prima dello stop forzato, e si sta seriamente pensando di confermare l'anticipo. In tal caso, il match sarebbe trasmesso in chiaro su RaiSport. Tornare in campo proprio il 19 giugno, data simbolica per tutto l'ambiente, potrebbe dare un'ulteriore spinta alla squadra di Ventura. È pur sempre la propagazione dell'anno del centenario. Ma c'è il tabù del compleanno da sfatare: quando è sceso in campo in questa data, l'ippocampo ha sempre rimediato delusioni. Accadde l'ultima volta nel 2011 con l'amara vittoria sul Verona in finale playoff di Lega Pro che non bastò per andare in B. In precedenza, il 19 giugno dell'80 la Salernitana aveva clamorosamente perso 4-0 la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C a Padova, dopo aver vinto 3-1 all'andata. Andando ancora a ritroso, nel giorno del suo trentesimo compleanno, la Salernitana rimediò la peggior sconfitta della sua storia, un mortificante 8-1 in casa della Spal. Non era andata meglio nel 1932 con la sconfitta (3-2) di Foggia che spense le residue speranze di promozione in B.

