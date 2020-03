Continuano ad aumentare in Italia le vittime a causa del Covid-19, in attesa del bollettino odierno è stato già comunicato il decesso del padre di Fulvio Fiorin ex vice allenatore della Salernitana. L’annuncio l’ha dato proprio l’ex assistente di Sannino nella stagione 2016-17 attraverso il profilo personale di Facebook: «Ciao Papà. Oggi nel bollettino dei deceduti ci sarà anche mio padre, 84 anni “con” il Covid 19, la poco più di un influenza della “mutata” dottoressa Gismondo del Sacco (premio alla carriera per incompetenza e insensibilità)».



Dopo l'esperienza con i granata Fiorin ha continuato l'avventura in Serie B ricoprendo prima il ruolo di assistente di Enzo Maresca all'Ascoli e poi quello di allenatore sempre dei bianconeri, oggi invece è l'allenatore del Milano City FC compagine di Serie D.