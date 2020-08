La migliore squadra dopo il lockdown per il coronavirus è il Cosenza. È il dato emerso dall'analisi fatta dalla Bbc tra tutti i campionati europei, secondo la quale il club calabrese è la squadra con la migliore inversione di tendenza dopo lo stop. Il Cosenza, infatti, dopo aver ottenuto solamente 24 punti nelle 28 gare prima dello stop dovuto alla diffusione del Covid-19, alla ripresa nelle restanti 10 partite ha totalizzato 22 punti, sufficienti a far passare la squadra allenata da Roberto Occhiuzzi dalla piena zona retrocessione al quindicesimo posto con 46 punti, posizione che ha permesso al Cosenza di restare in Serie B senza dover passare dai playout. «La BBC esalta la nostra impresa. Le gesta di club, staff e squadra rossoblù sulle prime pagine anche oltreconfine!», il tweet con cui il club calabrese ha sottolineato con orgoglio i dati della Bbc. Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA