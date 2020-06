Ultimo aggiornamento: 20:21

È tutto pronto a Benevento per celebrare una storica promozione raggiunta a suon di record e vittorie. Il capoluogo sannita è pronto a festeggiare ed i tifosi hanno già colorato ogni angolo della città con bandiere e striscioni giallorossi aspettando la vittoria ad Empoli questa sera.Come annunciato da società e istituzioni, la squadra omaggerà la città nella giornata di domani con un tour nei quartieri a bordo di due bus per incontrare chi l'ha sostenuta per tutta la stagione cercando di rispettare al massimo le norme anti-contagio.