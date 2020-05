LEGGI ANCHE

Appurata la ripresa dei campionati, da definire i dettagli della data di inizio in B, col rispettivo calendario, laè decisa a non farsi trovare impreparata. Richiamati fin dai giorni scorsi dal club, tutti i calciatori e lo staff tecnico di, sono stati sottoposti ai test clinici che, probabilmente già domani, dovrebbero dare gli esiti rispetto a possibili rischi legati al Covid-19. La dirigenza, intanto, ha incontrato in giornata il Comune per definire, tra sabato e domenica, l’intervento di sanificazione al Romeo Menti che consentirà la ripresa, anche in gruppo, della preparazione della squadra.Da lunedì, dunque, salvo intoppi, tutti in campo, dopo due mesi e più di stop (con lo Spezia, l’8 marzo scorso l’ultima gara disputata dai gialloblù), e di allenamenti singoli a casa, sia pure con l’ausilio di Skype e del preparatore atletico. La salvezza, prima del lockdown era saldamente nelle mani dell’undici di Caserta, mantenere il piazzamento fuori dai play-out nelle ultime dieci giornate sarà fondamentale per poter ripartire, a settembre, ancora in serie B.