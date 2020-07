La festa sugli spalti per il successo sul Chievo, ma la serata di gloria della Juve Stabia resta macchiata dal lancio di due petardi che, con i veneti intenti a calciare il rigore che avrebbe portato al doppio vantaggio, era stato il primo focolaio della protesta dei tifosi.



Non è ben chiaro se il lancio sia arrivato dai palazzi dietro il settore distinti, o addirittura dall’esterno, di certo il rumore, e soprattutto il danno ai sediolini hanno fatto arrabbiare la dirigenza stabiese che condanna il gesto senza mezzi termini: “La S.S. Juve Stabia stigmatizza fermamente quanto accaduto ieri all’esterno dello stadio Menti durante la partita tra Juve Stabia e Chievo. Il lancio di petardi che ha provocato la rottura di alcuni sediolini dell’impianto è stato un gesto vile e pericoloso dal quale, ovviamente, la società prende le distanze nella maniera più assoluta riservandosi anche di presentare al più presto una denuncia contro ignoti per il danno provocato allo stadio e per il danno di immagine recato alla S.S. Juve Stabia ed a tutta la città di Castellammare”. © RIPRODUZIONE RISERVATA