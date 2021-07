Salernitana, al via le visite mediche: dal 15 in ritiro a Cascia

Accertata la partecipazione al prossimo campionato di Serie A, intanto però il Benevento continua a lavorare per capire se ci sono i presupposti per un ricorso, in queste ore è ufficialmente cominciata la stagione della Salernitana. Presso il Centro Polidiagnostico Check-Up di Salerno i calciatori granata hanno iniziato a sottoporsi al classico rito delle visite mediche e dei test atletici prima dell'inizio del ritiro che prenderà il via il prossimo 15 luglio a Cascia. In terra umbra Castori e la sua squadra rimarranno fino al 31 dello stesso mese. Prima della partenza, però, il tecnico dovrà diramare l'elenco dei convocati, ad oggi sono trentuno i calciatori sotto contratto ma più della metà difficilmente farà parte dell'organico che dovrà disimpegnarsi in A.