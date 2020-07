Sarà anche vero che in trasferta la Salernitana di Ventura ha eguagliato il record di sconfitte accumulate nel campionato di Serie B nel corso della gestione Lotito/Mezzaroma (11 come nella stagione 2018-19), ma è altrettanto vero che mai come quest’anno i granata sono stati capaci di inanellare una striscia importante di risultati positivi conquistati allo stadio Arechi. In attesa della delicata sfida di venerdì sera contro l’Empoli che anticiperà quella con lo Spezia all’ultima giornata, Djuric e compagni hanno toccato quota 15 risultati utili consecitivi. Un ruolino di marcia notevole che a conti fatti ha battuto quello legato alla stagione 2017-18, quando nel girone di andata con Bollini in panchina si arrivò a 9, e che sta permettendo oggi alla Salernitana di poter provare ad agganciare la migliore posizione in classifica in vista dei playoff. © RIPRODUZIONE RISERVATA