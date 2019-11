Scelte obbligate in alcuni casi, scelte convinte in altri. A due giorni dalla trasferta di Cremona contro una squadra in profonda crisi nonostante il cambio in panchina, Gian Piero Ventura sembra essere davvero intenzionato a riconfermare nuovamente il 3-4-1-2 con Maistro nel ruolo di trequartista e Gondo in quello di prima punta. Le risposta date dai due giovani granata soprattutto contro la Virtus Entella sembrano infatti aver convinto il tecnico della Salernitana che, rispetto proprio all’ultima giornata di campionato, cambierà soltanto una pedina nel reparto arretrato con il ritorno nell’undici titolare di Jaroszyński al posto di Pinto. Dovrebbero accomodarsi in panchina i rientranti Cicerelli, Firenze e Giannetti, da sciogliere invece gli ultimi dubbi che riguardano Billong. Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA