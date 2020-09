Tutto tace. Ancora. Tante operazioni in ballo, ma nessuna ufficialità. E così per il momento Fabrizio Castori non può far altro che accontentarsi di Guerrieri, Veseli e Casasola, ma di certo loro tre non possono assolutamente bastare per ridare un volto alla Salernitana in vista della prossimo campionato. Ad ogni modo il diesse Fabiani è sempre a lavoro su più fronti per provare finalmente a stringere i tempi. In difesa Ranieri ma soprattutto Gyomber continuano ad avvicinarsi mentre nelle ultime ore è spuntata la pista Bellodi (giovane del Milan), a centrocampo Coulibaly è sempre in standby così come Palmiero, Schiavone e Kupisz che dovrebbero rientrare nell’operazione Tutino che è di fatto il vero ago della bilancia del mercato granata. Una volta trovato l’accordo con l’attaccante partenopeo si sbloccherebbero infatti tutte le trattative legate con Napoli e Bari. In lontananza, però, Pescara e Lecce continuano a sperare nel sì dell’ex Empoli. Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA