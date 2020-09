Aspettando di rivedere i tifosi allo stadio, questa sera è stato ufficializzato il calendario di Serie B. La Salernitana di Fabrizio Castori farà il suo esordio allo stadio Arechi il 26 settembre contro la Reggina, sette giorni più tardi trasferta al Bentegodi contro il Chievo Verona, mentre alla ripresa (17 ottobre) sarà sfida casalinga contro il Pisa. Il periodo più complicato arriverà tra la decima e la tredicesima giornata quando i granata (all'andata) dovranno affrontare il Cittadella in casa, il Brescia in trasferta, il Lecce in casa e il Frosinone in trasferta. Chiuderà la stagione (7 maggio) la gara dell'Adriatico contro il Pescara.



