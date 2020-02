Difesa a quattro o difesa a tre? Questa è la domanda a cui deve dare una risposta Gian Piero Ventura. La sensazione è che lunedì sera nel posticipo del Bentegodi contro il Chievo Verona il tecnico della Salernitana possa davvero rimodellare la sua squadra riproponendo così la difesa a quattro come già capitato nella trasferta di Pescara. Un modulo che consetirebbe all’ultimo arrivato Curcio di fare il suo esordio in campionato e di conseguenza offrirebbe a Ventura anche la possibilità di un’eventuale cambio di modulo a gara in corso. Le altre novità dovrebbero riguardare l’esclusione di Lombardi, a cui serve un turno di riposo dopo il tour de force effettuato dopo il rientro dall’infortunio e il ritorno in campo di Di Tacchio. Ballottaggio, invece, in attacco dove c'è spazio per un solo posto tra Gondo, Giannetti e Jallow (per squalifica sarà assente Lopez). © RIPRODUZIONE RISERVATA