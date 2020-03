Per una volta non ha effettuato una parata, bensì un gol. Anzi tre. Alessandro Micai ha infatti effettuato delle donazioni a tre regioni a cui è legato molto: la Lombardia, la Campania e la Puglia. La conferma è arrivata dal diretto interessato sul proprio profilo di Instagram spiegando il perché dell’annuncio: «È vero, il bene si fa in silenzio. Ma con questo gesto spero che qualcuno faccia come me e, nelle proprie possibilità, dia una mano a chi ne ha davvero bisogno. Ho deciso di donare un contributo a tre regioni diverse alle quali sono particolarmente legato: alla regione Lombardia, la mia terra d’origine e la più colpita da questa tragedia, alla regione Campania che mi ospita da due anni e che sto cominciando a sentire un po’ mia, e alla regione Puglia che per me è stata una seconda casa per 4 anni. Insieme ne usciremo e sarà tutto più bello. Con affetto, Alessandro Micai». © RIPRODUZIONE RISERVATA