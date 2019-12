Testa bassa e lavorare. In rigoroso silenzio. Dopo la chiacchierata avvenuta nella giornata di lunedì con Gian Piero Ventura alla ripresa degli allenamenti, la squadra è tornata in campo quest’oggi per continuare a preparare la delicata trasferta di Cittadella di sabato prossimo. Per la sfida del Tombolato torneranno regolarmente a disposizione Firenze, Giannetti e Jaroszynski che hanno smaltito i rispettivi attacchi influenzali. Certo già di una maglia da titolare è il polacco ex Chievo, per gli altri due invece ci sarà da vincere il ballottaggio con Maistro e Djuric. Tornerà a disposizione anche Migliorini dopo il turno di squalifica scontato contro l’Ascoli. Gli unici dubbi riguardano Karo e Odjer fermati dall’influenza che a quanto pare continua a colpire lo spogliatoio granata. Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA