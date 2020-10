La settimana di lavoro della Salernitana inizia con il dubbio Cedric Gondo, l'ivoriano infatti quest'oggi in occasione della ripresa degli allenamenti svolta al centro sportivo Mary Rosy non si è aggregato al resto della squadra. Per lui un lavoro atletico specifico a causa di un risentimento muscolare che preoccupa Fabrizio Castori, la sensazione però è che l'attaccante dovrebbe comunque essere regolarmente a disposizione per la gara di sabato prossimo in programma allo stadio Arechi contro il Pisa (fischio d'inizio alle 14:00). Oltre a Gondo, il tecnico granata ha dovuto fare a meno anche dei nazionali Belec, Karo, Veseli, Gyomber e Djuric. Fatta eccezione per il difensore cipriota di proprietà della Lazio che potrebbe rientrare mercoledì, gli altri dovrebbero invece tornare a Salerno soltanto nella giornata di giovedì. Tutti, come previsto da protocollo, dovranno sottoporsi immediatamente al tampone.

