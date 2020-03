Dopo l'annuncio nella serata di ieri da parte del Governatore Vincenzo De Luca che in Campania i divieti dureranno fino al prossimo 14 aprile, Gian Piero Ventura si è messo subito a lavoro con lo staff tecnico per riorganizzare il lavoro della sua Salernitana. Per altre tre settimane, infatti, i calciatori granata saranno costretti a lavorare ancora nelle rispettive abitazioni, sperando che dal 15 in poi tutto possa tornare finalmente alla normalità. Per quella occasione non è da escludere che alla ripresa degli allenamenti la Salernitana decida di effettuare un mini ritiro per provare così a recuperare in tempi brevi la condizione fisica. Al vaglio l'ipotesi San Gregorio Magno e anche la destinazione Lazio, con la prima che potrebbe diventare l'ipotesi più concreta qualora si decidesse realmente di andare in ritiro © RIPRODUZIONE RISERVATA