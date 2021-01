Ora ufficiale, il Sofian Kiyine 3.0 versione Salernitana è cominicato a tutti gli effetti da questa mattina. Dopo una lunga (e solita) attesa, il centrocampista era arrivato venerdì scorso in città assistendo poi dalla tribuna alla vittoria contro il Pescara, il club granata ha finalmente definito l'operazione mettendo così a disposizione di Castori un rinforzo importante per il reparto mediano. Per Kiyine, che ha scelto il 31 come numero di maglia, si tratta della terza esperienza con la Salernitana, ma anche questa tutta da vivere esclusivamente con la formula del prestito (fino al termine del campionato). L'ex Lazio quasi certamente sarà convocato per la gara di lunedì sera contro la Reggina, ma non giocando gare ufficiali da inizio stagione il suo utilizzo andrà certamente gestito da Castori.

