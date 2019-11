Se anche chi entra dalla panchina non riesce a dare una scossa alla squadra, allora sì che il momento si fa ancora più delicato. Complicato per essere più precisi. Esattamente quello che sta vivendo la Salernitana reduce da sette giornate una più difficile dell’altra, in cui è riuscita a racimolare solamente 5 punti e nulla di più. Colpa anche del mancato aiuto che sta arrivando dai cambi scelti da Gian Piero Ventura in tredici giornate di campionato. Ad oggi la squadra granata è l’unica in tutta la Serie B a non aver realizzato nessun gol e nessun assist con uno dei subentrati. Per la precisione sono 35 le sostituzioni effettuate fino a questo momento dall’ex ct della Nazionale, quattro in meno rispetto a quelle consentite da regolamento e solamente una in più rispetto al collega Marcolini del Chievo Verona, all'ultimo posto in questa classifica, che si è fermato a quota 34. © RIPRODUZIONE RISERVATA