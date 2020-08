Saranno i giorni del definitivo cambiamento. Dopo l'addio di Gian Piero Ventura, i motivi sono ormai noti, la Salernitana si è messa subito a lavoro per tracciare l'identikit del futuro allenatore granata. In cima alla lista ci sono i nomi di Roberto Stellone e Marco Baroni: il primo è reduce dalla non felice esperienza di Ascoli, durata pochissime settimane, e da due anni vissuti tra alti (finale playoff) e bassi (esoneri) a Palermo sempre in B, il secondo viceversa dopo aver guidato il Benevento in Serie A nel 2016-17 ha provato poi a imporsi ma senza riuscirci nel massimo campionato prima con i sanniti e dopo con il Frosinone. Nell'ultima stagione, invece, ha allenato per poche partite la Cremonese in Serie B. Ma alla lista si potrebbe aggiungere anche la vecchia conoscenza granata Roberto Breda, un profilo che piace molto alla piazza ma che non sembra convincere ancora del tutto la società e il direttore sportivo Fabiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA