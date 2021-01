Quattro giorni di riposo per ricaricare le batterie e dimenticare la doppia sconfitta con Monza e Pordenone. Questa la decisione di Fabrizio Castori, che si abbina a quella presa nelle ore precedenti dalla società drastica di fatto nell'attuare l'immediato silenzio stampa dopo l'inaspettato passo falso casalingo di lunedì sera contro il Pordenone. Una gara che oltre a interrompere ulteriormente il cammino dei granata, obbligherà il tecnico della Salernitana a dover rinunciare a capitan Di Tacchio e Capezzi in occasione del big match con la capolista Empoli in programma il 17 gennaio al Castellani alla ripresa dopo la sosta. Tra due settimane, però, Castori si augura di poter avere qualche nuovo alleato, dal mercato infatti potrebbero arrivare Coulibaly e Pajac.

