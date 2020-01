Ancora nessuna novità, ma il lavoro di certo non manca. Anche nel 2020, a quanto pare, la Salernitana vivrà un finale di calciomercato (sessione invernale) avvolto da dubbi e incertezze. Un po' come quelli che avvolgono la trattativa per Jacopo Dezi. Proprio lui, di nuovo lui. A distanza esattamente di un anno il direttore sportivo Fabiani si è fiondato infatti nuovamente sul centrocampista attualmente in forza all’Empoli. Dopo il rifiuto della scorsa stagione, questa volta invece il calciatore scuola Napoli potrebbe accettare le avance del club granata e diventare così il rinforzo di qualità tanto desiderato da Ventura. Per il reparto mediano si continua a lavorare anche per un ritorno in prestito di Andrè Andersone, mentre per l’attacco potrebbe arrivare sempre dalla Lazio il promettente Bobby Adekanye. © RIPRODUZIONE RISERVATA