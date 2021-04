Salernitana, tamponi negativi: la squadra torna ad allenarsi

Dopo la paura il sospiro di sollievo. Per fortuna. Appurata la positività al Covid-19 di un proprio tesserato, nelle scorse ore la Salernitana si è adoperata immediatamente per effettuare un nuovo giro di tamponi per scongiurare qualsiasi problematica ulteriore. E così è stato. Questa mattina, infatti, il club granata attraverso una nota stampa emessa sul proprio sito ha fatto sapere che: "i tamponi effettuati nella giornata di ieri dal gruppo squadra sono risultati negativi”. Vietato, però, abbassare la guardia, tra sabato e domenica dunque squadra e staff si sottoporranno a ulteriori controlli. Intanto quest'oggi i granata torneranno ad allenarsi dopo la sospensione attuata nella giornata di ieri.