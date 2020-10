© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettando di capire se Castori verrà accontentato anche in merito alle ultime richieste (centrocampista ed esterno), la Salernitana ha intanto definito l'acquisto dell'attaccante. L'italo-americano classe 1998, figlio didirettore generale della Fiorentina, era aggregato ai granata già da metà settembre. L’ex Perugia ha firmato un contratto annuale con opzione per altre due stagioni.Ma le novità riguardano anche il mercato in uscita, conche sono stati ceduti al Novara con la formula del prestito secco nel primo caso e a titolo definitivo nel secondo. Nelle prossime ore, invece, andrà valutata la posizione del portiere Guerrieri.