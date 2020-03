Dopo qualche giorno di riposo, la Salernitana quest’oggi è tornata ad allenarsi al Mary Rosy agli ordini di mister Ventura. Linee guida, però, rigidissime per Kiyine e compagni che hanno lavorato in gruppi ridotti rispettando ovviamente le distanze previste dal decreto Coronavirus, stesso iter anche all’interno degli spogliatoi in occasione del pre e post allenamento. Il programma di Ventura, però, potrebbe subire delle variazioni dopo il duro comunicato emesso quest’oggi dall’Aic: “L’Associazione Italiana Calciatori, in un momento delicato per il Paese, è costretta suo malgrado a denunciare la paradossale situazione che si sta verificando in più di qualche club professionistico. Ci rattrista e indigna registrare ancora oggi un comportamento scriteriato e fuori dal contesto nazionale e internazionale di alcune società calcistiche, che si ostinano a convocare gli atleti per allenamenti in piccoli gruppi o, peggio ancora, per il controllo quotidiano della temperatura“. Un messaggio indiretto, dunque, inviato alla Salernitana che è tra i pochissimi club italiani ad aver ripreso gli allenamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA