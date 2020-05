Questione allenamenti, questione campionato, questione stipendi ed inevitabilmente anche questione calciomercato. Non manca di certo il lavoro ad Angelo Fabiani di questi tempi. Il diesse della Salernitana, aspettando di capire quali obiettivi raggiungerà la squadra di Ventura, sta comunque operando in ottica mercato in vista del futuro. Sulla sua agenda ha segnato tre nomi: Andrea Barberis, Manuel Marras ed Emanuele Valeri. Il primo a fine stagione andrà in scadenza e potrebbe lasciare dopo cinque stagioni il Crotone (interessato al centrocampista anche il Palermo), il secondo che è un esterno di destra offensivo potrebbe vivere lo stesso destino salutando il Livorno dove prima dello stop si era messo in mostra con 7 gol e 6 assist, il terzo invece è un calciatore di proprietà del Cesena. Terzino sinistro ma capace di giocare anche da esterno di centrocampo, Valeri classe 1998 è considerato tra i giovani più interessanti della Lega Pro. La Salernitana avrebbe offerto già al club romagnolo una somma pari a 150mila euro per assicurarsi il cartellino, ma c'è da battere la concorrenza del Vicenza che stando ai rumors sarebbe pronto ad investire 250mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA