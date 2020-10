Appurata la positività di cinque tesserati dell'Ascoli, club affrontato sabato scorso in campionato all'Arechi, quest'oggi la Salernitana appena rientrata da Genova si è subito sottoposta ai test molecolari rapidi presso il Centro Verrengia. Tutti sono risultati fortunatamente negativi, ma nella giornata di giovedì come previsto da protocollo il club granata si sottoporrà a nuovi tamponi per scongiurare ulteriormente possibili brutte notizie.

Intanto quest'oggi lo staff medico dovrà, in vista della gara di sabato contro la Reggiana attualmente però a forte rischio a causa dei 29 positivi nel team squadra emiliano, dovrà valutare le condizioni di Gondo, Bogdan, Di Tacchio e André Anderson (per quest'ultimo un risentimento all'adduttore accusato poco prima della gara di Coppa Italia con la Sampdoria di martedì pomeriggio).

