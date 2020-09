In attesa di capire se nei prossimi giorni anche Kiyine e Andrè Anderson faranno davvero ritorno, per il momento la Salernitana ha definito con la Lazio tre operazioni. Anzi quattro tenendo conto della cessione a titolo definitivo di Akpa Akpro ai biancocelesti. Ma torniamo agli acquisti, ma solo in prestito. Nella giornata di oggi il club granata ha ufficializzato i ritorni di Tiago Casasola (che si stava allenava con la squadra dall'inizio del ritiro di Sarnano), di Andreas Karo (nell'ultima settimana richiamato a Formello dopo l'infortunio di alcuni difensori a disposizione di Simone Inzaghi) e soprattutto di Cristiano Lombardi che sfumate quindi le opportunità targate Serie A è pronto ora a tutti gli effetti a indossare nuovamente la maglia granata. © RIPRODUZIONE RISERVATA