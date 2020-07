Di nuovo, proprio per non farsi mancare nulla. Prima l’infortunio rimediato all’inizio dell’anno, poi le due giornate di squalifica ricevute per colpa di quell’inutile rosso contro la Cremonese e ora ancora una volta un infortunio. Un altro. Che potrebbe, forse, obbligare la Salernitana a dover rinunciare a Cristiano Lombardi durante il finale di campionato. La conferma o la smentita arriverà soltanto nelle prossime ore dopo i controlli di rito, ma intanto Ventura al termine della gara con il Crotone è stato chiaro: “Probabimente abbiamo perso Lombardi fino alla fine della stagione”. Tutta colpa del risentimento muscolare avvertito alla coscia sinistra al 38’ della gara dello Scida di ieri sera. Ma per non farsi mancare nulla, contro l’Empoli venerdì prossimo il tecnico dei granata dovrà rinunciare sugli esterni anche a Curcio fermato dal Giudice Sportivo di Serie B. © RIPRODUZIONE RISERVATA