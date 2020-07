Dopo aver perso a Crotone e pareggiato in casa col Venezia, gli stregoni erano stati battuti per 2-0 a Trapani: Inzaghi ha richiamato all'ordine la squadra, chiedendo più impegno. E finalmente il Benevento, già matematicamente promosso in serie A, interrompe in casa la serie negativa. Il gol che sblocca il risultato contro il Livorno arriva al 31': va a segno Sau. Doccia fredda al 57', quando Murilo pareggia su rigore; ma al 69' i padroni di casa tornano in vantaggio ancora con Sau. E al 5' minuto di recupero è Kragl a calare il tris. © RIPRODUZIONE RISERVATA