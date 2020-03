Dopo la contestazione della curva all’amministratore unico della Juve Stabia, Vincenzo D’Elia, ed alle parole del dirigente Franco Manniello, il suo socio, Andrea Langella, presidente del club stabiese, interviene con una nota ufficiale e prova a calare i toni per tenere la squadra serena in vista della sfida di domani a Pordenone: ““Con riferimento alla improvvisa e inaspettata contestazione mossa dai tifosi della curva SUD nei confronti dell’Amministratore Unico ing. Vincenzo D’ELIA nel corso della partita di sabato Juve Stabia c/ Trapani, tifosi evidentemente strumentalizzati da notizie non veritiere, il Presidente Andrea Langella comunica che al momento preferisce non rendere alcuna dichiarazione per non turbare l’ambiente in un momento così delicato alla vigilia di una gara fondamentale per il prosieguo del campionato. Si riserva di fare opportuno comunicato nei prossimi giorni, a valle della gara di martedì contro il Pordenone. Il Presidente Andrea Langella“. © RIPRODUZIONE RISERVATA