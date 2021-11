Avellino, Maniero è carico: due reti del bomber nell'amichevole con la Primavera

Dalle prove generali di metà settimana, tenute ieri pomeriggio nel freddo e nel silenzio del Partenio-Lombardi in vista della trasferta di Messina, sono arrivate risposte contrastanti. Oltre alla conferma di un gruppo in costante crescita sotto l'aspetto fisico e tattico, Piero Braglia ha dovuto anche prendere atto del fatto che per Giuseppe Carriero, Luigi Silvestri e Gennaro Scognamiglio il ritorno in gruppo va nuovamente rinviato. Un'amara...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati