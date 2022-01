Avellino-Monopoli 2-2, doppietta di Maniero

L’Avellino inizia il 2022 così come è stato l’andamento della prima parte della stagione nel 2021. I lupi pareggiano in casa 2-2 contro il Monopoli. Sono proprio i pugliesi a passare in vantaggio dopo 39 minuti con Starita. Passano 120 secondi e Maniero pareggia i conti. Nel secondo tempo sono i padroni di casa a passare avanti. Il 2-1 è siglato sempre da Maniero (29esimo minuto). Ma poi i biancoverdi sprecano tutto. E in 8 minuti devono rinunciare al vantaggio. Maniero ci riprova ancora, ma senza successo. Anche i pugliesi si fanno pericolosi fino al triplice fischio. L’Avellino resta terzo in classifica.

AVELLINO-MONOPOLI 2-2

MARCATORI: 39' pt Starita (M), 41' pt e 29' st Maniero (A), 37' st Arena (M).

AVELLINO (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Bove, Dossena, Tito; Carriero, Aloi; Micovschi (9' st De Francesco), Kanoute, Di Gaudio (32' st Mastalli); Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Scognamiglio, Rizzo, Matera, Di Paola. All.: Braglia. MONOPOLI (3-5-2): Loria; Tazzer (34' st Rossi), Bizzotto, Arena; Viteritti, Langella (34' st D'Agostino), Piccinni (24' st Bussaglia), Vassallo, Guiebre; Grandolfo (39' st Fornasier), Starita (39' st Morrone). A disp.: Guido, Iurino, De Santis, Romano, Nina, Novella, Borrelli. All.: Colombo.

ARBITRO: Francesco Luciani della sezione di Roma 1.