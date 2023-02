Foggia-Gelbison 1-1, a Tumminello risponde Garattoni

La Gelbison porta a casa dallo Zaccheria di Foggia un punto importante che consente ai rossoblu cilentani di guadagnare un' altra lunghezza sulla zona playout e si lascia alle spalle anche il Potenza. Squadre schierate, dai due tecnici De Sanzo per i cilentani e Gallo per i satanelli, a specchio con il 3-5-2.

Nella prima frazione la Gelbison controlla bene e sono poche le emozioni: solo un paio di conclusioni da parte dei rossoneri di casa con Di Noia e Ogunseye. Nella ripresa parte meglio la Gelbison che in apertura si rende pericolosa con una conclusione di De Sena, l'estremo Nobile neutralizza in due tempi. Al 14’ arriva il vantaggio della squadra salernitana: Tumminello con un preciso diagonale beffa Nobile, e realizza la sua prima rete con la nuova maglia.

Il Foggia prova a reagire e Gallo mette forze fresche per cercare di riequilibrare il match, pareggio che arriva poco dopo la mezzora con Garattoni che dalla destra piazza un diagonale che supera Anatrella a cui non basta toccare la sfera. Per il difensore del Foggia è la sesta rete stagionale.

Non accade più nulla nonostante 4' di recupero. Il Foggia resta quarto con 39 punti, la Gelbison sale a 30 + tre sul Monterosi. E domenica ad Agropoli ospita il Messina che ha perso in casa con il Cerignola e resta terzultimo in zona playout.