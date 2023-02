Foggia-Gelbison, De Sanzo in emergenza: «Ma giocheremo senza paura»

Dopo l'ultimo pari casalingo senza reti, la Gelbison è attesa dall'insidiosa trasferta sul campo del Foggia del tecnico Gallo, squadra in salute salita al quarto posto. Per questo match il tecnico della formazione cilentana Fabio De Sanzo, deve fare i conti con quattro defezioni: gli squalificati Loreto e Uiano e gli infortunati Fornito e Faella. Ma l'allenatore calbrese non sembra preoccupato: «Abbiamo valide soluzioni alternative, Granata in difesa e Papa a centrocampo. Sappiamo che ci troveremo ad affrontare una squadra molto più forte della nostra ma non per questo andremo a difenderci e proveremo a fare risultato sempre con grande rispetto».

La gara con il Foggia si gioca allo Zaccheria e avrà inizio alle 17.30: dirige Vingo della sezione di Pisa