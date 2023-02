Juve Stabia, Pandolfi si riscopre bomber: «Peccato per il risultato, ma col Crotone abbiamo dimostrato di giocarcela con tutti»

Un gol per ritrovarsi. Non basta per evitare la sconfitta col Crotone, ma il ritorno al gol di Luca Pandolfi, per la prima volta al Menti, è un segnale ulteriore di un nuovo corso in casa gialloblù, iniziato con l’avvento di Pochesci in panchina: “Avevamo voglia di ragalarci una grande prestazione contro una big – spiega l’ex punta della Turris -, dispiace però che tutto sia stato rovinato dall’espulsione, assurda, ad inizio gara. Avremmo meritato di più, ma abbiamo dimostrato di poter terenere testa a tutti. Il mio gol? Sono contento, per un attaccante è sempre importante, il rammarico è solo per il risultato”.

4-3-1-2 per la nuova Juve Stabia votata all’attacco: “Mi piace questo nuovo modulo. Il mister, sia pure in pochi giorni, ci ha saputo guidare e dare quella serenità che ci serviva. Attenzione, non eravamo tristi prima per la conduzione tecnica, anzi, quando si cambia c’è sempre prima di tutto l’affetto per chi ha lavorato con te, semmai il riferimento era ai risultati ed alle difficoltà di questo avvio di girone di ritorno”. Con Pochesci è scattato subito il feeling: “Mi ha chiesto di guardare la porta, di avere la mente sgombra – conclude Pandolfi – e di cercare solo il gol. Nessun compito in fase di copertura, è un offensivista, e questo modulo mi piace, si addice alle mie caratteristiche. Ci aspetta un periodo infuocato, ma la prestazione col Crotone è un ottimo punto di partenza”.