Gelbison arriva il fanalino Fidelis Andria, De Sanzo: «Non guardiamo la classifica»

Per la Gelbison l'undicesima di andata riserva la gara interna al Torre di Pagani con la Fidelis Andria che con soli 6 punti chiude la graduatoria del girone meridionale di terza serie. E se i cilentani guardano gli avversari dall'alto del quinto posto, il tecnico Fabio De Sanzo, invita i suoi a non guardare troppo alla classifica: «La Fidelis Andria è in crescita come dimostrano le ultime due partite anche se ha raccolto solo una vittoria, per questo noi dovremo giocare sempre con il coltello tra i denti con grande attenzione e voglia di correre».

Questa con l'Andria potrebbe essere anche l'ultima sul campo di Pagani, prima di tornare ad Agropoli, per questo il tecnico calabrese ci tiene a fare bella figura. Per questo match rientra anche Gilli, e con la squadra si sono aggregati anche Uliano e Foresta, anche se per loro si parte dalla panchina. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 17.30 arbitra Andreano di Prato.