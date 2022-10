Cavese, rimonta di forza sul Gladiator: gli aquilotti calano il tris in inferiorità

Prova di forza della Cavese, che espugna il Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere e si rilancia in classifica nel girone H di Serie D. Gli aquilotti vincono di rabbia contro un ostico Gladiator, riuscendo soprattutto a trarre forza dall'inferiorità numerica e dai due legni colpiti.

Punteggio finale di 3-1 per i ragazzi di Troise, che vanno sotto dopo 10 minuti su una rapida azione dei sammaritani conclusa a rete da Squerzanti. Impeccabile nella circostanza il direttore di gara, che concede il vantaggio su un evidente fallo commesso da Lomasto; sul proseguimento proprio Squerzanti trova il guizzo giusto per superare l'estremo biancoblu in uscita.

La Cavese reagisce e dopo un'opportunità sprecata malamente da Puglisi trova il pari. La firma è di Banegas che dal limite trova l'angolino libero per rimettere le cose in pari. Meglio i biancoblu, che alla mezz'ora recriminano per una doppia chance ravvicinata: il palo nega il gol allo stesso Banegas, poi Bacio Terracino manca incredibilmente il tap-in. E ancora un legno dice di no a Foggia, con la Cavese che ai punti avrebbe meritato il vantaggio già all'intervallo.

A inizio ripresa Fissore interrompe una chiara occasione da gol per il Gladiator. Per l'arbitro è l'ultimo difensore è arriva il rosso diretto. Colombo risponde presente a una punizione di Tomi, poi ci pensa Gagliardi a spostare l'equilibrio. L'ex attaccante della Gelbison, da poco subentrato a Banegas, trova la rete da posizione leggermente decentrata, con la evidente deviazione di un difensore sammaritano.

Negli ultimi minuti, con il Gladiator proteso in forcing a caccia del pari, il portiere nerazzurro Bufano regala il pallone a Bezzon che da trequarti lo beffa con un preciso lob che confeziona 3 punti importantissimi per la Cavese. Vittoria salutare per i biancoblu, che allontana i rumors circolati in settimana inerenti addirittura un rischio esonero per Troise.