Gelbison, il ds Pascuccio: «Bilancio positivo a metà stagione. Puntiamo alla salvezza»

A margine del test amichevole disputato dalla Gelbison con la Salernitana, vinto dai granata 2-1, per i cilentani passati in vantaggio a segno è andato su rigore il capitano Uliano, doppietta di Piatek per i granata, a parlare per il club rossoblu è stato il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, che ha avuto modo di tornare a discutere con i dirigenti granata sull'argomento legato al possibile arrivo nel Cilento dell'attaccante norvegese Kristiffersen, ma su quest'argomento il ds rossoblu non si è sbilanciato, pur confermando che la società sta lavorando per chiudere alcune trattative e rinforzare l'organico in vista della seconda parte del torneo.

Pascuccio, inoltre ha tracciato il bilancio di questa prima apparizione in terza serie per la Gelbison: «Dopo la vittoria della serie D e la prima parte del campionato non posso che ritenere il cammino positivo. Siamo fuori dai playoff ma anche dai playout, in una posizione utile a conservare la categoria, ma questo per noi deve essere solo un punto di partenza. Ci attende una seconda parte molto complicata e per questo dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora per riuscire a condurre in porto l'obiettivo salvezza. Questo test con la Salernitana società amica del nostro sodalizio, è servito ad entrambe per la ripresa dei rispettivi impegni, in particolare per noi l'appuntamento è per sabato 7 gennaio ad Agropoli dove arriva l'Avellino e dove auspichiamo di ripartire alla grande».