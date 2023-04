Gelbison, Galderisi: «Spero di essere in panchina con il Crotone»

Per Giuseppe Galderisi, non ci poteva essere esordio più amaro sulla panchina della Gelbison, non solo è arrivata la sconfitta sul campo del Latina che non ferma la crisi di risultati e neanche quella delle reti realizzate ora sono cinque le giornate nelle quali il club cilentano è rimasto a secco, va registrata anche l'espulsione proprio del neo timoniere dei rossoblu giunto nella parte centrale della ripresa e giudicata eccessiva dallo stesso Galderisi.

" Credo che l'arbitro era troppo lontano ed io ho allargato le braccia mi sembrava che ci fosse fallo, anche dalla panchina avversaria si sono meravigliati del provvedimento, non so cosa abbia interpretato il direttore di gara, mi auguro che ci sia buon senso e che domenica contro il Crotone possa essere in panchina". L'allenatore salernitano, poi ha ribadito che per fronteggiare alla mancanza di reti c'è bisogno di essere più concreti e cattivi negli ultimi venti metri e questi giorni che precedono la sfida con la seconda forza del girone saranno concentrati su quest'aspetto. Con il Crotone si gioca ad Agropoli.