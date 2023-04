Avellino-Turris 0-1, lupi incapaci di reagire

L’Avellino in campo non c’è più. Prestazione scialba per la truppa di Rastelli che è stata sconfitta in casa per una rete a zero. Il derby è stato conquistato dalla Turris, che sin dalle battute iniziali ha messo sotto torchio la squadra di casa, incapace di una reazione. Il primo tempo è stato a senso unico, solo una volta i lupi sono stati pericolosi. Varie le occasioni, invece, per la Turris che ha colpito anche un palo. Per i biancoverdi arriva l’espulsione di Casarini per doppia ammonizione poco prima della pausa. Nella ripresa è ancora la Turris a dare le carte, almeno per una ventina di minuti. Al 60esimo, una delle poche chance per l’Avellino: ma è il palo a fermare la gioia di Marconi. Le squadre vanno poi avanti in maniera stanca, fino al minuto 88 quando è Contessa a sbloccare il risultato e a regalare la vittoria alla Turris. In avvio di gara, minuto di silenzio per l’ex portiere biancoverde Mimmo Cecere. Tributo anche dalla Curva Sud.

AVELLINO-TURRIS: 0-1

AVELLINO (4-3-3): Pane; Ricciardi, Moretti, Sottini, Tito; Matera (35’ st Dall’Oglio), Casarini, D’Angelo (42’ st Kanoute); Maisto (30’ st Rizzo), Marconi (30’ st Gambale), Di Gaudio (35’ st Mazzocco). A disp. Marcone, Auriletto, Perrone, Garetto, Tounkara. Allenatore: Massimo Rastelli.

TURRIS (4-3-3): Fasolino; F. Rizzo (39’ st Longo), Miceli, Frascatore, Contessa; Acquadro, Franco, Zampa (23’ pt Ercolano), Contessa; Giannone, Maniero, Haoudi (23’ st Guida). A disp. Antolini, Perina, Vitiello, Taugourdeau, Boccia, Maldonado, Finardi, D’Alessandro, Guida, Schirò. Allenatore: Gaetano Fontana.

MARCATORI: 43’ st Contessa.

ARBITRO: Sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.