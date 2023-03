Gelbison-Pescara 1-2, gli adriatici di Zeman espugnano il Guariglia

La Gelbison cade in casa per mano del Pescara che passa (1-2) al Guariglia al termine di una gara per larghi tratti equilibrata. I cilentani senza il tecnico Esposito in panchina perchè squalificato sostituito da Spicuzza, propongono il 3-5-2, con le novità di Granata in difesa, e di Porcino all'esordio con la formazione rossoblu a centrocampo per l'assenza di Nunziante. In avanti la solita coppia Tumminello De Sena.

Zeman, non si smuove dal 4-3-3 ma lascia in panchina Cuppone e Lescano, poi subentrati e proprio quest'ultimo si rivela decisivo per la vittoria del delfino. Nella prima frazione il match si sblocca nel terzo minuto di recupero con Brosco lesto a battere Anatrella su azione d'angolo. Nella ripresa dopo 9' arriva il pareggio di Cargnelutti il centrale di testa beffa Plizzari. La reazione del Pescara porta al nuovo vantaggio degli adriatici: al 26' Lescano, con una mezza magia in precario equilibrio di testa batte per la seconda volta il portiere cilentano.

Una rete che risulterà decisiva, infatti, nonostante gli innesti di altre forze da parte di Esposito, ai cilentani non riesce l'impresa di pareggiare e così gli abruzzesi possono brindare al primo successo di Zeman nella nuova veste di timoniere. Una vittoria che rilancia le quotazioni degli abruzzesi per la conquista del terzo posto. Mercoledì si torna nuovamente in campo la Gelbison è attesa dal derby sul campo della Turris uno scontro salvezza, mentre il Pescara va a Messina.